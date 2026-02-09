Il sogno di Matilde Fantin | giocava contro i maschi ora fa sognare l' Italia

Matilde Fantin, ancora poco conosciuta, ha fatto il suo debutto ai quarti di finale dei Giochi invernali. La 19enne di Como ha segnato un gol decisivo e ha contribuito a portare l’Italia tra le migliori del mondo. Ora tutti parlano di lei, che giocava contro i maschi e sogna di conquistare ancora più successo.

Suona la sirena e una marea di maglie azzurre invade la pista della Milano Rho Ice Hockey Arena: l'Italia femminile è ai quarti di finale dei Giochi olimpici invernali per la prima volta nella storia (uomini compresi). Sulle immancabili note di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri si canta, si balla, ci si emoziona. Decisiva la vittoria sofferta, ma meritata, per 3-2 contro il Giappone dopo il 4-1 nella partita d'esordio contro la Francia. I primi due gol portano la firma di Matilde Fantin, già protagonista di una meravigliosa rete contro le transalpine. Sulle tribune del (provvisorio?) palazzetto in Fiera c'è tutta la famiglia della 19enne comasca, compresi i nonni materni Vilma e Piero: non capita tutti i giorni di tifare per una nipote alle Olimpiadi casalinghe.

