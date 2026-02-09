Il Sap rilancia | Una scuola di polizia qui

Questa mattina il Sap ha annunciato di voler riaprire una scuola di polizia in Italia. La proposta arriva dopo settimane di discussioni sulla mancanza di personale nelle forze di sicurezza. I rappresentanti del sindacato spiegano che con questa mossa vogliono rafforzare i controlli e migliorare la presenza sul territorio. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra chi vede in questa iniziativa una soluzione ai problemi di sicurezza, e chi invece critica la mancanza di investimenti a lungo termine. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, mentre le autorità valutano i pross

"Da giorni assistiamo a dichiarazioni e commenti sul tema della carenza di organico nelle forze di polizia. Bene parlarne, ma evitiamo stupori tardivi e letture semplificate: Firenze è sotto organico da anni e basterebbe una semplice ricerca su internet per rendersene conto". Così, in una nota, Massimo Bartoccini, segretario fiorentino del Sap (Sindacato autonomo di polizia) che propone di realizzare a Firenze una scuola di polizia. "Non è una novità né un’eccezione che i poliziotti di Firenze - come quelli di tutta Italia - siano impiegati anche per garantire la sicurezza di eventi in altre città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Sap rilancia: "Una scuola di polizia qui" Approfondimenti su Sap Rilancia Sicurezza a Firenze, Sap: “Polizia sotto organico da anni. Il problema vero? Serve una scuola come quella dei carabinieri” Da settimane si parla di carenza di personale nelle forze di polizia a Firenze. Scontro sulle scelte per la sicurezza. Militari e vigilantes, Salvini rilancia. Il Pd: qui la polizia è sotto organico Il dibattito sulla sicurezza a Milano vede confrontarsi le posizioni di Pd e Lega. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Solidarietà alla Scuola superiore di Polizia Ultime notizie su Sap Rilancia Argomenti discussi: Il Sap rilancia: Una scuola di polizia qui; ORGANICI DEPOTENZIATI, NAPOLETANO (SAP SALERNO): NON POSSIAMO ACCETTARLO; Giuseppe Veltri nuovo coordinatore del Circolo Crotone Nord: FDI rilancia il dialogo con i cittadini; Le Valli della Tecnologia, Quaglieri: Così decolla il progetto manageriale per il rilancio delle aree interne marsicane. Carenza di organico nella polizia, il SAP rilancia la proposta di una scuola a FirenzeIl SAP evidenzia inoltre come l’impiego dei poliziotti di Firenze in servizi di ordine pubblico e sicurezza fuori provincia o fuori regione rientri ... msn.com Anche il TG4 rilancia la raccolta fondi avviata dal SAP per sostenere la tutela legale del collega accusato di omicidio volontario dopo essere stato costretto ad aprire il fuoco, lo scorso 26 gennaio, a Rogoredo. A pochissimi giorni dal lancio dell’iniziativa sono s facebook Pecco Bagnaia rilancia la sfida a Marc Marquez: "Farò di tutto per renderti le cose più difficili" #motogp #peccobagnaia #pb63 #marcmarquez #mm93 #ducati #corsedimoto x.com

