Il saluto di un ispettore dopo 34 anni di servizio commuove l’Italia | Restate umani e umili

Un ispettore che ha dedicato 34 anni di lavoro ha rivolto un messaggio toccante all’Italia. Con la voce rotta dall’emozione, ha invitato tutti a rimanere umani e umili. Le sue parole hanno fatto il giro del paese, commuovendo chi lo ascoltava e ricordando a tutti quanto sia importante mantenere i valori semplici anche nei momenti difficili.

Un messaggio semplice, pronunciato con la voce spezzata dall'emozione, è riuscito a toccare migliaia di persone in tutta Italia. È il saluto finale dell'ispettore coordinatore Carlo Maiuri, della Polizia di Stato di Cosenza, che dopo 34 anni di servizio ha concluso il suo ultimo turno raggiungendo i limiti di età per il pensionamento. Il breve audio-video del commiato, diffuso dalla Questura di Cosenza e rilanciato da diverse piattaforme di informazione, ha superato complessivamente centinaia di migliaia di visualizzazioni, diventando in poche ore un simbolo di riconoscenza verso chi indossa la divisa.

