Il salto di Shakur nella classifica P4P solleva dubbi legittimi
Shakur Stevenson si piazza al terzo posto nella classifica pound-for-pound, ma molti osservatori restano scettici. L’assegnazione sembra più una valutazione del momento che una conferma definitiva della sua posizione tra i migliori al mondo. La decisione ha fatto discutere, lasciando aperti alcuni dubbi sulla reale forza dell’atleta.
l’assegnazione di un posto al terzo livello della classifica pound-for-pound riflette una lettura del presente più che una conferma definitiva. attraverso una vittoria netta contro teofimo lopez, shakur stevenson ha mostrato controllo, precisione e gestione del ritmo fin dall’avvio, imponendo il proprio tempo e lo spazio in ogni round. la prestazione appare convincente sul piano tecnico, con una dominanza evidente che ha cancellato dubbi sull’andamento della contesa e ha reso chiaro il valore del traguardo raggiunto. la posizione occupata dal pugile è accompagnata da una valutazione che va oltre l’effetto di una singola vittoria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Shakur Boxing
