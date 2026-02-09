Questa mattina, le forze dell’ordine hanno scoperto due atti di sabotaggio contro i treni ad alta velocità. Gli attentati sono stati compiuti con bottiglie piene di liquido infiammabile, collegate a barrette e polvere pirica. Piantedosi ha commentato che si tratta di atti che vogliono solo creare caos, senza altre motivazioni chiare. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro queste azioni e se ci siano collegamenti tra i due episodi. La ferrovia resta sotto stretta sorveglianza.

I sabotaggi dei treni dell’ Alta velocità per Bologna e dell’ Adriatica sono stati effettuati con bottiglie piene di liquido accelerante collegate a barrette infiammabili e polvere pirica. Con un timer a batteria. Si tratta di ordigni incendiari che si possono costruire con i tutorial che si trovano sulle piattaforme social. E sono simili a quelli di due anni fa a Parigi. Per questo secondo gli investigatori la pista da seguire è quella degli anarchici. E secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi «nei gruppi di antagonisti ci sono veri e propri “esperti del disordine” che si macchiano di violenze gravissime da decenni.🔗 Leggi su Open.online

Alla stazione di Bologna i treni sono stati sabotati di nuovo, senza che nessuno rivendichi l’atto.

Due attacchi coordinati hanno messo in ginocchio la rete ferroviaria del Nord Italia.

Il sabotaggio dei treni e la pista anarchica. Piantedosi: «Vogliono solo il caos»I sabotaggi dei treni dell’Alta velocità per Bologna e dell’Adriatica sono stati effettuati con bottiglie piene di liquido accelerante collegate a barrette infiammabili e polvere pirica. Con un timer ... open.online

Attacco ai treni, la pista del sabotaggio anarchico alle Olimpiadi: Come gli attentati terroristici ai Giochi di ParigiMilano-Cortina 2026, trovati due ordigni incendiari nel bolognese, uno dei quali ha tranciato i cavi elettrici creando rallentamenti e disagi e danneggiamenti sulle linee ferroviarie tra Bologna e Pes ... ilrestodelcarlino.it

La premier condanna gli scontri avvenuti alla fine del corteo di Milano di sabato 7 febbraio e li mette in diretta relazione con il sabotaggio delle linee ferroviarie facebook