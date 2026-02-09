il ruolo di enel nelle olimpiadi milano cortina

Le Olimpiadi di Milano-Cortina non sono solo gare e medaglie. Dietro le quinte, Enel lavora senza sosta per garantire l’energia necessaria. Senza il suo contributo, lo spettacolo non sarebbe possibile. La società fornisce l’energia a impianti, strutture e eventi, assicurando che tutto funzioni senza intoppi. È un lavoro silenzioso, ma fondamentale, che spesso passa inosservato.

Dietro lo spettacolo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina si nasconde un lavoro poco celebrato eppure prezioso. L’impatto visivo delle competizioni e l’emozione delle medaglie poggiano su una preparazione lunghissima, iniziata anni prima: una preparazione fatta di cantieri complessi, progettazione e scelte pensate per durare nel tempo. Perché i Giochi sono sempre un evento diffuso, nello spazio e nel tempo, in costante evoluzione – prima, durante e dopo le competizioni sportive. C’è bisogno di presenza sul territorio, energia costante, infrastrutture, programmi di sostenibilità e una presenza sul territorio fatta di iniziative collaterali di ogni tipo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

#Milano-Cortina 2026 || Il ministro Piantedosi ha spiegato come gli agenti dell'Ice saranno coinvolti durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

L'arrivo della polizia Ice di Trump in Italia solleva interrogativi sul ruolo delle forze statunitensi durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, successivamente all'omicidio di Renee Good.

