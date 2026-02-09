L’industria italiana si mostra più forte e stabile di quanto si dica spesso. È sostenibile e punta a migliorarsi costantemente. Tuttavia, non riesce ancora a tenere il passo con la rivoluzione digitale. Le aziende resistono, ma il ritardo sulla tecnologia si fa sentire. La strada verso l’innovazione resta lunga.

L’ INDUSTRIA italiana si scopre più solida, sostenibile e orientata al miglioramento continuo di quanto spesso si racconti, ma resta indietro sulla trasformazione digitale. È la fotografia che abbiamo scattato attraverso l’Osservatorio “What’s Next nelle Operations? Benchmarking Study” che, come Bonfiglioli Consulting, realizziamo ogni due anni. L’indagine — che ha coinvolto oltre 100 aziende appartenenti a 22 settori, per l’85% rappresentate da figure C-level — misura lo stato di maturità dell’industria nazionale in cinque aree: operations, supply chain, sostenibilità, risorse umane e digitalizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il report sull’industria italiana: "Efficiente ma poco digital"

