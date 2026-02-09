Il regimetto rosso smutandato da un cabarettista

Andrea Pucci, con le sue battute e la sua spontaneità, ha preso in giro il regime comunista. Il cabarettista ha smascherato con ironia il regime rosso, lasciando il pubblico divertito e sorpreso. Una serata che ha mostrato ancora una volta quanto Pucci sappia intrattenere senza mai perdere di vista la sua naturale simpatia.

Andrea Pucci è una delle persone più gentili, educate e spiritose che abbia mai conosciuto. Un'intelligenza viva, piena di autoironia, un artista che riempie i teatri e non se la tira da "maître à penser". Il nostro incontro fu favorito l'anno scorso dalla celebrazione dei 25 annidi Libero, avevo proposto all'editore di organizzare uno spettacolo, nel segno dello spirito corsaro del nostro giornale. Pucci mi sembrò il carattere perfetto. Lo chiamai al telefono e la trattativa andò più o meno così: «Pucci, lei ci piace un sacco, viene a far festa con noi?». E lui: «Vengo con la mia band, preparatevi».

