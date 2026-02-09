Il ragazzino che gira per il paese armato di coltelli | subito chiamati i genitori

Un ragazzino è stato visto girare per il paese con due coltelli in tasca. La Polizia Locale lo ha fermato e ha chiamato i genitori, preoccupati per la sua presenza armata. Fortunatamente, il giovane non ha fatto del male a nessuno, ma l’episodio ha comunque acceso l’allerta tra le forze dell’ordine.

È stato sorpreso a girare per il paese con due coltelli. Nulla di drammatico per fortuna: il ragazzino non ha fatto del male a nessuno, ma l’episodio ha subito attirato l’attenzione della Polizia Locale della Bassa Bresciana, impegnata nei controlli sul territorio. È successo nei giorni scorsi a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Bassa Bresciana Sfonda il cancello armato di coltelli e bastoni: denunciato I Carabinieri di Solofra hanno denunciato un uomo di 65 anni, proveniente dalla provincia di Salerno, per aver tentato di varcare un cancello munito di coltelli e bastoni. The Voice Kids, nessuno si gira per Emanuele Zollino, chi è quel ragazzino Questa sera a The Voice Kids nessuno si gira per Emanuele Zollino. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bassa Bresciana Argomenti discussi: Il ragazzino che gira per il paese armato di coltelli: subito chiamati i genitori - BresciaToday; Ragazzino armato di coltello per un regolamento di conti al Bronx. Gli steward: L’emergenza sta crescendo; Roma, 18enne investito e ucciso. Influencer gira un video subito dopo la tragedia: Inquadra la salma. Ira sui social: sciacallo per...; Caso Dolomitibus / La Linea. Il costo elevato del biglietto. I prezzi medi nelle città. Il rimborso per i residenti. Il ragazzino che gira per il paese armato di coltelli: subito chiamati i genitoriÈ stato sorpreso a girare per il paese con due coltelli. Nulla di drammatico per fortuna: il ragazzino non ha fatto del male a nessuno, ma l’episodio ha subito attirato l’attenzione della Polizia ... bresciatoday.it The Voice Kids, nessuno si gira per Emanuele Zollino: chi è il ragazzino che ha commosso il pubblico Scopri cosa è successo nei commenti! facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.