Il primato dell' ipocrisia

Un commento diretto e senza peli sulla lingua. L’autore si dice sconvolto, ammette di essere deluso e si chiede come sia possibile che, a una certa età, ci si lasci ancora coinvolgere da comportamenti ipocriti. Un pensiero che riflette una certa amarezza verso le persone che non vivono con coerenza.

Lo ammetto. Sono sconcertato. E lo affermo con sincero rammarico, perché a una certa età si dovrebbe essere vaccinati contro l'indecenza. E invece no. Quello a cui abbiamo assistito in questi giorni supera perfino le più pessimistiche aspettative. Attenzione. Non mi riferisco soltanto a quanto accaduto a Torino, dove agenti delle forze dell'ordine sono stati presi a martellate da gruppi organizzati di violenti, ma a ciò che è seguito dopo. Qualcosa di ancora più grave. Ancora più rivelatore. I cori non si sono levati in difesa dei poliziotti aggrediti, bensì a favore di chi li ha picchiati. E contro lo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

