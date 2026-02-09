Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza pubblica gli aggiornamenti sui prezzi di benzina, diesel e gpl in tutta Italia. I prezzi variano da regione a regione, e molti automobilisti controllano regolarmente per risparmiare. Questa informazione aiuta chi viaggia a pianificare meglio le spese quotidiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 09 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

Ultime notizie su Benzina Diesel

Argomenti discussi: Prezzi carburanti a febbraio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; PREZZI MEDI MENSILI – GENNAIO 2026; Petrolio meno caro, ma il prezzo della benzina non scende: ecco quanto costano i carburanti; Benzina: i prezzi bassi non cancellano la crisi.

Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggiOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il ... quifinanza.it

Il prezzo di benzinaDove costa meno la benzina oggi? I dati aggiornati per tutti i carburanti, per tutte le stazioni di servizio e il peso delle tasse in Italia e in Europa ... lab24.ilsole24ore.com

Petrolio meno caro, ma il prezzo della benzina non scende: ecco quanto costano i carburanti https://www.economymagazine.it/petrolio-meno-caro-ma-il-prezzo-della-benzina-non-scende-ecco-quanto-costano-i-carburanti/ #benzina #economymagazine facebook