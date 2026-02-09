Questa mattina si parla di un’economia diversa, fatta di rimorsi e di scelte non più possibili da cambiare. Un esempio di come il senso di colpa possa influenzare il modo in cui le persone si comportano e prendono decisioni, più di quanto facciano le aspirazioni o i desideri. È una realtà che si fa sentire, anche se spesso resta nascosta dietro le parole.

di Annamaria Spina Esiste un’economia che non nasce dalla scelta ma dal rimorso, non dall’aspirazione ma da ciò che non può essere cambiato. È un’economia che si attiva quando una persona porta addosso un errore e cerca un modo per attenuare il peso senza guardarlo in faccia. Questo articolo esplora “il prezzo della colpa” come esperienza che si traduce in comportamento economico. il bisogno di compensare, di pagare, di spendere pur di ridurre una tensione interna che non trova altra vie di espressione. Chi prova colpa non è in pace. ma non è neppure pronto ad esporsi. Il rimorso non è solo il ricordo di ciò che è accaduto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

