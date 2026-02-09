Il Presidente prende il tram e i social impazziscono | la scena simbolo di Milano-Cortina

Il presidente delle Olimpiadi ha scelto di prendere il tram per arrivare alla cerimonia di apertura a San Siro. La scena ha fatto il giro dei social e ha subito fatto discutere, diventando il simbolo di questa edizione. I commenti sono stati subito tantissimi, tra chi ha approvato il gesto e chi ha trovato tutto troppo simbolico. In ogni caso, il momento ha acceso il dibattito online prima ancora che lo spettacolo prendesse il via.

