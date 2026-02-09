Il Presidente prende il tram e i social impazziscono | la scena simbolo di Milano-Cortina
Il presidente delle Olimpiadi ha scelto di prendere il tram per arrivare alla cerimonia di apertura a San Siro. La scena ha fatto il giro dei social e ha subito fatto discutere, diventando il simbolo di questa edizione. I commenti sono stati subito tantissimi, tra chi ha approvato il gesto e chi ha trovato tutto troppo simbolico. In ogni caso, il momento ha acceso il dibattito online prima ancora che lo spettacolo prendesse il via.
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha regalato uno dei momenti più commentati e inattesi della serata prima ancora che iniziasse lo spettacolo a San Siro. Quando sugli schermi appare Sergio Mattarella, lo stadio esplode in un boato. Nessun elicottero, nessuna scenografia spettacolare: il Presidente della Repubblica arriva in tram. Un vecchio tram arancione, di quelli simbolo di Milano, che diventa in pochi secondi il protagonista emotivo dell’evento e accende i social, trasformandosi in un’immagine potentissima e immediatamente virale. Il mezzo scelto non è casuale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Olimpiadi Milano-Cortina, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi: la sorpresa del Presidente
Sergio Mattarella ha fatto un’entrata inaspettata alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura: sommossa social per Ghali e presunta censura, Mariah Carey regina delle nevi e l'Inno della Pausini in playback, Mattarella star in tram
La cerimonia di apertura dei Giochi invernali si è svolta tra luci e colori, ma anche polemiche.
Milano-Cortina, 5,3 miliardi di interazioni social olimpici per l’apertura #Olimpiadilnvernali2026 #Olimpiadi x.com
Milano-Cortina 2026, il medagliere aggiornato: siamo terzi dietro Stati Uniti e Norvegia! I nostri azzurri hanno già conquistato un oro, due argenti e sei bronzi. Adesso continuate a farci sognare facebook
