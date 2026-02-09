Il prefetto Carnevale incontra il rettore dell' università ' d' Annunzio' | Proseguire nel percorso di collaborazione

Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha incontrato il rettore dell’università 'G. d’Annunzio' per discutere di come rafforzare la collaborazione tra le istituzioni. Durante l’incontro, hanno confermato la volontà di lavorare insieme per migliorare i servizi e sostenere progetti comuni tra il territorio e il mondo accademico. Carnevale ha sottolineato l’importanza di proseguire su questa strada, puntando a un rapporto più stretto tra uffici pubblici e università.

Con l'obiettivo di "rafforzare il legame tra l'Ufficio territoriale del Governo e il mondo della ricerca e dell'alta formazione", il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, incontra il rettore dell'università 'G. d'Annunzio', Liborio Stuppia.La visita istituzionale, nella sede della Prefettura, si.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Carnevale Dannunzio Dallo sviluppo del campus ai problemi dei posti letto: incontro tra il circolo Pd di Porta Nuova e il rettore dell'università d'Annunzio Il rettore della d'Annunzio Stuppia eletto nella giunta della Conferenza dei rettori delle università italiane Il rettore della d’Annunzio, Liborio Stuppia, è stato eletto nella giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Carnevale Dannunzio Argomenti discussi: Il prefetto Carnevale visita il comando provinciale della guardia di finanza; L'OPI Brindisi incontra il prefetto Aprea: al centro il valore della professione e la tutela della salute; Accademia Italiana della Cucina e Inner Wheel insieme a Isernia per Le Regine del Carnevale; Accoglienza diffusa e inclusione sociale a Carmiano: il Prefetto di Lecce incontra i progetti SAI. Il prefetto Carnevale incontra il rettore dell'università 'd'Annunzio': Proseguire nel percorso di collaborazioneL’incontro si è svolto in un clima di proficua cordialità e ha permesso di confermare la volontà di consolidare il legame tra le istituzioni locali e l’università ... ilpescara.it Il Prefetto di Pescara incontra il Rettore dell’Università degli Studi Gabriele d’AnnunzioPescara. Incontro tra il Prefetto di Pescara e il Rettore dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio. Nella mattinata odierna, il Prefetto ... abruzzolive.it “le regole sono regole” L’impavido Riccardo ha resistito alla grande per tutti e 8 i minuti… e solo allo scadere esatto ha interrotto il Prefetto! Un grazie speciale al Prefetto di Pescara Luigi Carnevale per essersi divertito insieme a noi con grande disponibilità facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.