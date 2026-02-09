il portento bad bunny al super bowl god bless america e un trump isterico tutto perfetto

Il concerto di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto il giro del mondo. L’artista portoricano ha portato sul palco energia e musica, lasciando il pubblico senza fiato. Durante l’evento, l’artista ha anche detto “God bless America”, lasciando il pubblico diviso. Nel frattempo, sui social si sono scatenate polemiche su Donald Trump, che si è mostrato nervoso e isterico. La serata ha dimostrato quanto il football americano sia diventato un palcoscenico per spettacoli più ampi e controversi.

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl. Bad Bunny ha fatto arrabbiare Trump Una lezione di vampirismo a firma della corporate America: già, perché il paradosso è che il football americano è comunemente considerato come lo sport più vicino al gusto e allo stile del vecchio paese conservatore, con quella simulazione dei due eserciti che mettono lealmente a confronto il proprio acume ma soprattutto la propria forza. Eppure su questi campi, di fronte alla platea più popolare e bianca d’America, periodicamente vanno in scena rappresentazioni che si collocano ben oltre la dimensione agonistica, e tirano in ballo lo stato di salute della nazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Durante il suo spettacolo al Super Bowl, Bad Bunny ha acceso l’atmosfera, facendo ballare il pubblico con energia.

Durante il Super Bowl LX in California, Donald Trump ha criticato duramente l’evento e il coinvolgimento di Bad Bunny, definendo lo spettacolo “il peggior show del Super Bowl di sempre” e un’offesa all’America.

