La performance di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto parlare di sé. Pochi giorni dopo aver vinto ai Grammy, il cantante ha portato sul palco uno show che rimarrà nella storia. La sua esibizione ha lasciato il pubblico senza parole, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale internazionale.

A un certo punto dell’esibizione del cantante portoricano Bad Bunny, durante l’intervallo del Super bowl, è spuntato Ricky Martin. Martin, portoricano anche lui, ha cantato Lo que le pasó a Hawaii, un brano che fa un parallelo tra la storia delle Hawaii e quella di Puerto Rico, due arcipelaghi tropicali che dopo essersi aperti al turismo e all’economia statunitense hanno perso una buona fetta della loro cultura e della loro tradizione. “Nel cuore verde delle montagne, puoi ancora respirare. Le nuvole sono più vicine, puoi parlare con dio. Puoi sentire il connazionale piangere, un altro che se n’è andato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il pop di protesta di Bad Bunny

Approfondimenti su Super Bowl Gran Tema

A Seattle, durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha portato sul palco un omaggio agli immigrati che ha fatto discutere.

Billie Eilish torna a vincere ai Grammy.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Turning Point USA's Alternative Halftime Show: A Political Protest Against Bad Bunny

Ultime notizie su Super Bowl Gran Tema

Argomenti discussi: La musica che salva, la musica che aiuta; Springsteen contro l’Ice, la protesta diventa hit: Streets of Minneapolis è la canzone più scaricata negli Usa; Non solo Springsteen: anche Roger Taylor protesta; Grammy, vince Billie Eilish: Wildflower è la migliore canzone dell'anno. Sul palco la protesta Ice out. Bad Bunny, primo latino album...

Il ritmo latino ha ufficialmente conquistato il palco più prestigioso del mondo! Il Super Bowl LX è andato in archivio e a rubare la scena, più dei touchdown tra New England Patriots e Seattle Seahawks, è stato l’incredibile Halftime Show di Bad Bunny. Per l facebook

Ad assistere al trionfale Halftime Show di Bad Bunny dagli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara c'erano tantissime star x.com