Il poker torna a Parigi tra Spin & Go e Main EPT Ecco il programma

Il poker torna a Parigi dopo un anno di assenza. Il Palais des Congrès riapre le porte agli appassionati, pronti a sfidarsi negli eventi dell’European Poker Tour. Tra Spin & Go e Main Event, il 2026 porta una ventata di emozioni e competizioni nella capitale francese, che vuole rilanciare il suo ruolo centrale nel mondo del poker europeo. La squadra italiana spera di fare bene e lasciare il segno.

Il 2026 segna il ritorno nella capitale francese del tour europeo di poker. Dopo aver saltato un anno per questioni legislative, la porta del Palais des Congrès si riaprirà per tutti gli appassionati: all'EPT di Parigi torna anche il torneo Spin and Go con il team azzurro che vuole lasciare il segno. Ecco date e tornei Il mese più corto dell'anno si è aperto con la vittoria di Elvir Nuhiu nella seconda edizione del PokerStars Open che ha comunque regalato un po' di successi made in Italy. Al terzo piano del Casinò di Campione però non ci si riposa mai. Dal 10 al 16 febbraio è in programma infatti lo stage 3 delle Italian Series of Poker (qui il programma completo) che da quest'anno si sono "trasferite" nel Casinò in riva al Lago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma e Parigi festeggiano 70 anni di collaborazione ufficiale.

