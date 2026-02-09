Il palazzo comunale di Subbiano si tinge di viola nella Giornata internazionale per l' epilessia

Questa sera il palazzo comunale di Subbiano si illumina di viola, il colore scelto per la Giornata internazionale per l’epilessia. L’amministrazione comunale ha deciso di aderire all’iniziativa promossa da Arezzo per sensibilizzare cittadini e istituzioni su questa malattia neurologica.

L’amministrazione comunale di Subbiano ha risposto all’invito di Arezzo per l’Epilessia Odv e nella sera di questo lunedì 9 febbraio il palazzo comunale sarà illuminato di viola, colore simbolo di questa giornata che vuole sensibilizzare istituzioni e cittadini su questa patologia neurologica.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Questa sera il palazzo comunale di Subbiano si illumina di viola, il colore simbolo della Giornata Internazionale per l’epilessia.

