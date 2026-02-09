Il nazionalismo vince in Thailandia

La pioggia di domenica 8 febbraio ha accolto i tifosi del Bhumjaithai, il partito che ha vinto le elezioni in Thailandia. La vittoria è arrivata in un momento di incertezza, con il pubblico che seguiva i risultati sotto la pioggia battente a Bangkok. I sostenitori festeggiano già, mentre i candidati si preparano a entrare in azione. La scena si ripete spesso in politica, ma questa volta il nazionalismo ha avuto la meglio, portando il partito alla vittoria.

La pioggia di domenica 8 febbraio a Bangkok era inaspettata, data la stagione. E anche la vittoria del Bhumjaithai (“Orgoglio Thai”). Benché favorito da una legge elettorale che consente la vittoria anche a chi non ha ottenuto la maggioranza dei voti, con 194 seggi su 500 (dati alla mattina del 9 febbraio, conteggiato il 94 per cento dei voti), il partito è andato oltre ogni ragionevole contestazione (con grande soddisfazione dei circoli finanziari di Bangkok). Il suo leader, Anutin Chanvirakul, detto “l’astuto” perché lo scorso anno è diventato premier nonostante fosse a capo di un partito allora minore, ha dimostrato di essere uno stratega. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il nazionalismo vince in Thailandia Approfondimenti su Bangkok Piazza Viggo Mortensen al Cinema Troisi: "Il patriottismo può diventare pericoloso nazionalismo" CINEMA CIRCUS | Il Cop Universe indiano: poliziotti, nazionalismo e cinema action secondo Rohit Shetty Cinema Circus esplora il Cop Universe indiano, un progetto che unisce film di azione, poliziotti e nazionalismo secondo la visione di Rohit Shetty. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bangkok Piazza Argomenti discussi: Anutin in Thailandia si prepara ai colloqui di coalizione dopo la vittoria elettorale. Il nazionalismo vince in ThailandiaLa vittoria del Bhumjaithai e il ridimensionamento del People’s Party segnano una svolta conservatrice nel paese del sud-est asiatico, passato da tigre a malato della regione. Sullo sfondo resta la gu ... ilfoglio.it Elezioni #Thailandia – Vittoria del partito conservatore Bhumjaithai ( #BJT, destra) del primo ministro Anutin #Charnvirakul, che ottiene 194 seggi su 500 in Parlamento ed è pronto a governare con il Pheu Thai ( #PT, centrodestra) di Thaksin #Shinwatra, te x.com Voi sapete quali sono le 7 guerre fermate da Trump Israele-Iran. Congo-Ruanda. Cambogia-Thailandia. India-Pakistan. Serbia-Kosovo. Egitto-Etiopia. Armenia-Azerbaigian. vi ricordate i 7 re di roma Romolo. Numa Pompilio. Tullo Ostilio. Anco Marzio. Tarq facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.