Il Napoli femminile sfascia i pronostici e si prende i riflettori della Serie A è quarto dietro Juve Inter e Roma

Il Napoli femminile ha sorpreso tutti vincendo una partita fondamentale e salendo al quarto posto in classifica. A nove giornate dalla fine, le ragazze di mister Caruso si sono affermate come una delle protagoniste della stagione, superando aspettative e lasciando indietro alcune rivali più quotate.

Il Napoli femminile sta dimostrando di essere la squadra rivelazione della Serie A. A nove giornate dalla fine, è quarta in classifica, dietro le grandi forze del campionato Juventus, Inter e Roma. Un club che, ricordiamo, è scisso da quello maschile rispetto alle altre società; questo fa ancora più onore all’impresa che le azzurre stanno portando avanti. Ieri la terza vittoria consecutiva, 3-1 contro la Ternana neopromossa. Il Corriere dello Sport scrive: E sì, l’Inter alla settima vittoria di fila e la Juventus alla terza, ma solo applausi e riflettori sono per il Napoli Women che cala il tris alla Ternana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli W.-Fiorentina 1-0 | Fløe regala i primi tre punti stagionali alle partenopee | #SerieAWomen

