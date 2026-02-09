Netanyahu ha cambiato i piani. Invece di partire il 29 come aveva annunciato, il premier israeliano si recherà negli Stati Uniti già mercoledì. La decisione sorprende, mentre nel mondo il fuoco continua a divorare vaste aree e i media concentrano l’attenzione sulle Olimpiadi.

Netanyahu anticipa il suo viaggio negli Stati Uniti: non più il 29, come da invito di Trump, ma mercoledì prossimo. Di interesse quanto riporta il Timesofisrael sulla vicenda: “Il primo ministro ritiene che qualsiasi negoziato con Teheran debba ricomprendere delle restrizioni sui missili balistici e la fine del sostegno all’asse iraniano” cioè di abbandonare i suoi alleati del Medio oriente ndr., ha comunicato l’ufficio del primo ministro nella dichiarazione che annunciava l’incontro, esprimendo preoccupazione per l’andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran svolti finora”. Nulla di sorprendente per quanti, come noi, erano consapevoli – ne abbiamo scritto – delle distanze tra Netanyahu e Trump, mentre per tanti, sia tra gli adulatori di Trump che tra i suoi critici, è difficile accettare che i due leader divergano, soprattutto in tema di Medio oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il mondo brucia e i nostri media parlano delle Olimpiadi…

