Il medagliere dell' Italia a Milano Cortina 2026

L’Italia ha già conquistato alcune medaglie alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sofia Goggia, con le sue performance, si conferma una delle protagoniste, mentre Francesca Lollobrigida sta portando a casa ottimi risultati. La gara continua e gli italiani sperano in altre soddisfazioni nelle prossime competizioni.

Team Event, bronzo pattinaggio di figura C'è un campione spaziale sul ghiaccio di Milano. Ilia Malinin, il dio dei quadrupli, porta l'oro agli Stati Uniti nel Team Event del pattinaggio di figura, ma sul terzo gradino del podio, dopo il Giappone, c'è l'Italia trascinata da uno spettacolare Matteo Rizzo che trascina il forum di Assago. Dominik Fischnaller, bronzo slittino singolo Bis per Dominik Fischnaller, medaglia di bronzo come a Pechino quattro anni fa. Oro al tedesco Max Langenhan, argento per l'austriaco Jonas Mueller. Riccardo Lorello, Bronzo 5000 metri pattinaggio di velocità Il giovane milanese Riccardo Lorello ha vinto i 5000 metri del pattinaggio di velocità.

