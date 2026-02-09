il manchester city piomba su tonali il newcastle ha fissato il prezzo

Sandro Tonali rischia di lasciare il Milan. Il Manchester City si è messo sulle sue tracce, mentre il Newcastle ha già fissato il prezzo. Il centrocampista italiano potrebbe essere il prossimo grande acquisto di una di queste squadre.

Sandro Tonali potrebbe cambiare aria in vista della prossima stagione con il centrocampista italiano che è finito nel mirino di diverse squadre per l’estate. Tonali verso il cambio di maglia in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da TalkSport, l’ex calciatore del Milan sarebbe finito nel mirino di Manchester United, Manchester City e Arsenal, pronte a sfidarsi per assicurarsi il cartellino del classe 2000. Il Newcastle, che per trattenerlo dovrebbe centrare necessariamente la qualificazione alla prossima Champions League, valuta il cartellino circa 90 milioni di euro con la speranza che, in estate, possa scatenarsi un’asta per il cartellino del centrocampista per ottenere ancora di più dalla sua cessione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Dopo la fine della partita tra Manchester City e Newcastle, Pep Guardiola si è avvicinato subito a Sandro Tonali.

Al termine della semifinale di Coppa di Lega tra Manchester City e Newcastle, Pep Guardiola si è avvicinato subito a Sandro Tonali.

