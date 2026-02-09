Il limone della Conca d’Oro ottiene il riconoscimento del ministero dell’Agricoltura

Da palermotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero dell’Agricoltura ha ufficialmente riconosciuto il limone della Conca d’Oro come prodotto agroalimentare tradizionale italiano. Ora entra a far parte di un elenco che raccoglie i prodotti tipici delle Regioni, un passo importante per tutelare questa specialità. La decisione arriva dopo un’analisi e un confronto con le realtà locali, che da tempo si impegnano a valorizzare questa coltura.

Il ministero dell'Agricoltura ha inserito il limone della Conca d’Oro tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani (Pat), prodotti inclusi in un apposito elenco, istituito con la collaborazione delle Regioni. L’intento è di valorizzare i prodotti tradizionali e nella fattispecie i prodotti agricoli che vengono coltivati secondo antiche ricette. “Auspichiamo – conclude Fricano - che l’inserimento nell’elenco tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani di Pat, costituisca il viatico per ulteriori prestigiosi riconoscimenti come l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) Limone Conca d’Oro, tenendo conto che in itinere vi è anche la procedura di riconoscimento del Presidio Slow Food del Limone della Piana di Bagheria.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Conca dOro

Salame veg sì, burger no: il paradosso del Ministero dell’Agricoltura

Il dibattito sulla regolamentazione dei prodotti vegetali continua a suscitare attenzione in Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Conca dOro

il limone della concaIl limone della Conca d’Oro ottiene il riconoscimento del ministero dell’AgricolturaA darne notizia è Antonio Fricano che - per conto di una nutrita schiera di tanti produttori rappresentativi di tutti i comuni costieri del comprensorio Palermo-Cefalù - aveva fatto precisa richiesta, ... palermotoday.it

Limone, per oltre 1 italiano su 2 è il segreto della felicità: alleato della cucina e del benessere, è tra gli agrumi più amatiLa felicità a portata di mano ha un nome: il limone e il suo succo. Amato per le sue innumerevoli proprietà benefiche e versatilità, il succo di limone rappresenta per oltre 1 italiano su 2 la chiave ... ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.