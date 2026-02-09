Il limone della Conca d’Oro ottiene il riconoscimento del ministero dell’Agricoltura

Il ministero dell’Agricoltura ha ufficialmente riconosciuto il limone della Conca d’Oro come prodotto agroalimentare tradizionale italiano. Ora entra a far parte di un elenco che raccoglie i prodotti tipici delle Regioni, un passo importante per tutelare questa specialità. La decisione arriva dopo un’analisi e un confronto con le realtà locali, che da tempo si impegnano a valorizzare questa coltura.

Il ministero dell'Agricoltura ha inserito il limone della Conca d’Oro tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani (Pat), prodotti inclusi in un apposito elenco, istituito con la collaborazione delle Regioni. L’intento è di valorizzare i prodotti tradizionali e nella fattispecie i prodotti agricoli che vengono coltivati secondo antiche ricette. “Auspichiamo – conclude Fricano - che l’inserimento nell’elenco tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani di Pat, costituisca il viatico per ulteriori prestigiosi riconoscimenti come l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) Limone Conca d’Oro, tenendo conto che in itinere vi è anche la procedura di riconoscimento del Presidio Slow Food del Limone della Piana di Bagheria.🔗 Leggi su Palermotoday.it

