il leader oppositore venezuelano guanipa libero per poche ore il regime rialza il muro

Il leader dell’opposizione venezuelana Juan Pablo Guanipa ha trascorso solo poche ore fuori dal carcere. Non appena è stato scarcerato, le autorità lo hanno subito riaccompagnato in cella. La repressione nel paese continua senza sosta: il regime sembra deciso a mantenere il controllo anche a costo di arresti lampo.

Juan Pablo Guanipa, rilasciato dal carcere, visita i parenti dei prigionieri politici vicino al centro di detenzione di El Helicoide a Caracas (GettyImages) Dalla scarcerazione al nuovo fermo. Versioni contrastanti e uomini armati in borghese. Il caso del collaboratore di María Corina Machado mette in discussione l'amnistia, le garanzie giudiziarie e i segnali di apertura annunciati da Caracas. E anche il dialogo con le ong appare sempre più fragile Non appena scarcerato, il leader oppositore venezuelano Juan Pablo Guanipa è stato subito riarrestato. Anzi, all’inizio la meccanica di un apparente sequestro da parte di uomini armati e non identificati, avvenuta domenica, poteva indurre a pensare di peggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

In Venezuela, il leader dell’opposizione Juan Pablo Guanipa è stato rapito.

