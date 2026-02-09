Il Guardiola politico ha citato anche il Sudan segno che si sta allontanando dal City

Pep Guardiola ha fatto una battuta durante una conferenza stampa che ha sorpreso molti. Ha citato il Sudan, facendo intuire che si sta allontanando dal Manchester City. La frase ha attirato l’attenzione perché lega il tecnico a una delle crisi umanitarie più gravi del mondo, un tema che finora era rimasto ai margini delle cronache sportive.

Come spiega il Telegraph, una frase pronunciata da Pep Guardiola in conferenza stampa ha finito per incrociare una delle crisi umanitarie più gravi e meno raccontate del nostro tempo e, insieme, uno dei nodi più sensibili legati alla proprietà del Manchester City. Il riferimento al Sudan apre infatti uno squarcio su una guerra civile devastante, sulle accuse rivolte agli Emirati Arabi Uniti di sostenere una delle fazioni in campo e sulle tensioni politiche che circondano Abu Dhabi, lo sceicco Mansour e l'impero calcistico costruito a Manchester. Sullo sfondo, il ruolo pubblico di Guardiola, il suo rapporto con la dirigenza del club e il significato, tutt'altro che neutro, di prendere parola su conflitti che l'Occidente tende a rimuovere dalla propria coscienza.

