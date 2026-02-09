Il governo conservatore di Anutin Charnvirakul ha vinto le elezioni legislative in Thailandia. Il primo ministro ha già iniziato le trattative per formare una coalizione, dopo aver ottenuto una vittoria inaspettata alle urne dell’8 febbraio. Ora si pensa a come mettere insieme i numeri necessari per governare.

In campagna elettorale Anutin aveva fatto ricorso alla carta del nazionalismo, in un contesto di forti tensioni con la Cambogia, degenerate nei mesi scorsi in scontri sanguinosi al confine. “Sono molto orgoglioso di questo risultato”, ha dichiarato il 9 febbraio il premier durante un incontro con la stampa nella sede del governo a Bangkok. Il Partito del popolo, di orientamento progressista, che era favorito per i sondaggi, è arrivato secondo con circa 120 seggi, un calo significativo rispetto alle ultime elezioni, in cui era arrivato in testa. In risposta a una domanda sulla possibilità di allearsi con il partito populista Pheu Thai, arrivato terzo, Anutin ha dichiarato che “la questione è ancora in fase di studio”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il governo conservatore vince le legislative in Thailandia

Approfondimenti su Anutin Charnvirakul

Ultime notizie su Anutin Charnvirakul

Argomenti discussi: Lo schieramento conservatore vince nelle elezioni lampo in Thailandia

