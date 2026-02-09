Questa sera al Teatro Comunale di Bologna è andata in scena la prima esecuzione italiana della Sinfonia in mi maggiore di Hans Rott. Il compositore austriaco, poco conosciuto in Italia, torna sotto i riflettori grazie a questa rappresentazione che mette in luce il suo talento. La musica ha emozionato il pubblico, dimostrando che anche dopo più di un secolo, le opere di Rott sanno ancora sorprendere.

Il Teatro Comunale di Bologna ha presentato in prima esecuzione italiana la Sinfonia in mi maggiore del compositore austriaco Hans Rott (1858-1884, foto). Giacque negletta per un secolo negli archivi della Biblioteca nazionale austriaca, rimproverata da Brahms per la presenza di trivialità e insensatezze che riteneva non fossero farina del suo sacco. Il rifiuto causò l'internamento di Rott nell'ospedale psichiatrico di Vienna dopo aver minacciato con la pistola un passeggero del treno che voleva accendersi un sigaro alla polizia disse che Brahms aveva riempito il convoglio di dinamite. Dopo due tentativi di suicido, morì di tubercolosi a 26 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il genio riscoperto di Hans Rott

