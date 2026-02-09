Il genio di Bergamo rivive alle Officine Garibaldi | i giovani alla scoperta di Donizetti

Questa mattina alle Officine Garibaldi di Pisa, i giovani hanno avuto l’occasione di scoprire il mondo di Donizetti. L’iniziativa ha portato bambini e ragazzi a immergersi nelle melodie e nelle storie dell’autore di Bergamo, rendendo l’opera più accessibile e coinvolgente. La partecipazione è stata numerosa e l’interesse visibile sui volti dei più giovani.

Pisa, 9 febbraio 2026 – Grandi passioni, trame divertenti e melodie immortali: l'opera lirica si fa a misura di bambino. Martedì 17 febbraio alle 10, le Officine Garibaldi di Pisa (via Gioberti 39) apriranno le porte al terzo appuntamento di "Momenti Musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi&". Il progetto, giunto con successo alla sua quarta edizione, è ideato e promosso dalla Scuola di Musica Bonamici con il prezioso sostegno di Fondazione Pisa. L'obiettivo è ambizioso quanto nobile: abbattere le barriere tra le nuove generazioni e la musica "colta", trasformando il patrimonio artistico-musicale italiano in un'esperienza viva, accessibile e coinvolgente.

