Il fastidioso rumore dei continui scontri politici

La politica italiana si trova sempre più spesso a fare i conti con scontri duri e continui. I dibattiti si trasformano in attacchi reciproci, e il rispetto sembra essere scomparso. I politici si insultano, senza più rispettare le regole di un confronto civile. La tensione cresce di giorno in giorno, rendendo difficile seguire un dibattito serio e costruttivo.

La politica, sempre più spesso, ha smarrito il senso della misura. Il confronto si è trasformato in contrapposizione permanente, il dissenso in insulto, la critica in sbeffeggiamento. Accuse incrociate, allusioni, ironie: il livello del dibattito continua ad abbassarsi, giorno dopo giorno, fino a diventare irriconoscibile rispetto alla funzione che dovrebbe avere. In questo contesto, anche fare informazione diventa complicato. Il menù quotidiano offerto alla cronaca è fatto sempre meno di fatti e sempre più di polemiche. Un fuoco incrociato che si alimenta da solo, che rimbalza tra comunicati, post social e repliche a catena, talvolta per giorni interi, senza aggiungere nulla di utile alla comprensione dei problemi reali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

