Il Dottor Kohne aveva avvisato Lindsey Vonn | È come la roulette russa Alto rischio nelle curve a destra
Il dottor Kohne aveva previsto il rischio. Prima della discesa olimpica di Cortina, il chirurgo di Monaco di Baviera aveva avvertito Lindsey Vonn: “È come la roulette russa. Alto rischio nelle curve a destra”. La campionessa americana, già con il legamento crociato rotto, ha corso comunque, ma alla fine si è fatta male di nuovo. Kohne aveva cercato di metterla in guardia, ma Vonn ha deciso di partire lo stesso. Ora si aspetta di capire l’entità del nuovo infortunio.
Il chirurgo ortopedico di Monaco di Baviera Manuel Kohne aveva anticipato prima della discesa olimpica di Cortina cosa sarebbe potuto succedere a Lindsey Vonn col legamento crociato già rotto. Le sue parole purtroppo si sono avverate.🔗 Leggi su Fanpage.it
