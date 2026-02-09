Il Dottor Kohne aveva avvisato Lindsey Vonn | È come la roulette russa Alto rischio nelle curve a destra

Il dottor Kohne aveva previsto il rischio. Prima della discesa olimpica di Cortina, il chirurgo di Monaco di Baviera aveva avvertito Lindsey Vonn: “È come la roulette russa. Alto rischio nelle curve a destra”. La campionessa americana, già con il legamento crociato rotto, ha corso comunque, ma alla fine si è fatta male di nuovo. Kohne aveva cercato di metterla in guardia, ma Vonn ha deciso di partire lo stesso. Ora si aspetta di capire l’entità del nuovo infortunio.

