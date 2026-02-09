Il don calciatore che è in Polonia per gli Europei di futsal
Don Riccardo Cavallazzi, coordinatore dell'oratorio di Intra, è partito per la Polonia. Da oggi, lunedì 9 febbraio, si trova lì per partecipare agli Europei di calcio a 5 riservati ai preti cattolici. La sua passione per il calcio lo ha portato a rappresentare la sua categoria in questa competizione internazionale.
Una passione che coltiva fin da bambino e che continua a entusiasmarlo. Don Riccardo Cavallazzi, coordinatore dell'oratorio di Intra, è da oggi, lunedì 9 febbraio, in Polonia per giocare gli Europei di calcio a 5 per preti cattolici.Un appuntamento che lo ha già visto protagonista con la maglia.🔗 Leggi su Novaratoday.it
