Il direttore di Rai Sport Petrecca non commenterà la chiusura di Milano?Cortina dopo le polemiche

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, non condurrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina. La decisione arriva dopo le polemiche scoppiate per la telecronaca della cerimonia di apertura. Petrecca ha scelto di non partecipare all'evento, lasciando spazio ad altri volti della tv pubblica. La Rai non ha ancora ufficializzato i motivi, ma la decisione sembra legata alle tensioni emerse nelle ultime settimane.

AGI - Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, non condurrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina, dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia inaugurale. È quanto apprende l'AGI in seguito all'incontro che c'è stato tra l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e Petrecca. Secondo quanto trapela, era stato sconsigliato a Petrecca di fare la telecronaca e il risultato non all'altezza delle aspettative sarebbe nato dall'emergenza di dover sostituire il telecronista sportivo Auro Bulbarelli, che dopo lo spoiler sul ruolo di Mattarella nella cerimonia di apertura di Milano-Cortina, con una lettera aveva chiesto di non fare più lui la telecronaca. 🔗 Leggi su Agi.it

La redazione di Rai Sport ha deciso di ritirare le firme e di proclamare uno sciopero, dopo le recenti gaffe di Petrecca.

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di fermarsi per tre giorni.

