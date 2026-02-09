Il Csi Arezzo saluta il suo Vescovo emerito Riccardo Fontana

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Il Csi di Arezzo si stringe attorno al suo Vescovo emerito Riccardo Fontana, che oggi viene ricordato con affetto e gratitudine. La comunità locale si è riunita in chiesa per l’ultimo saluto, condividendo momenti di commozione e ricordi di un uomo che ha lasciato un segno importante nel territorio. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera sobria, con molti che hanno voluto rendere omaggio a una figura che ha dedicato gran parte della vita alla diocesi

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Il Csi Arezzo saluta il suo Vescovo emerito Riccardo Fontana. Il CSI Arezzo saluta con profonda commozione il suo Vescovo emerito Mons. Riccardo Fontana, un Pastore vicino ai colori arancioblu, alla nostra proposta educativa e sportiva. «Un Vescovo che ha compreso il valore dello sport come strumento di crescita, formazione e aggregazione. Dopo i primi momenti di naturale confronto, abbiamo ritrovato insieme un cammino condiviso, chiaro e sincero: uno sport al servizio delle persone, contro ogni ambiguità, per una Chiesa sempre più vicina al popolo. Mons. Fontana è stato un Pastore diretto, senza doppi giochi: bianco o nero, mai nell’incertezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Csi Arezzo saluta il suo Vescovo emerito Riccardo Fontana Approfondimenti su Csi Arezzo Arezzo: è morto Riccardo Fontana, vescovo emerito. Ha guidato la diocesi per 13 anni È morto Riccardo Fontana, il vescovo emerito di Arezzo. Cortona, il cordoglio per la scomparsa del vescovo emerito Riccardo Fontana La comunità di Cortona piange la perdita del vescovo emerito Riccardo Fontana, scomparso nelle scorse ore. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Csi Arezzo Il CSI Arezzo saluta il suo vescovo emerito Riccardo Fontana«Un Vescovo che ha compreso il valore dello sport come strumento di crescita, formazione e aggregazione» ... msn.com I luoghi della Madonna del Conforto, la passeggiata con il CsiPer sabato 7 febbraio, dalle 15, il Csi di Arezzo con Il Cammino della Traslazione Asd presentano la passeggiata ... msn.com Partita ad Arezzo per i nostri U13 misto CSI. I biancoviola perdono 35 a 58 ma lottano come leoni fino alla fine. Peccato per i primi due tempi un pò incerti, ma si vedono cose buone nel gioco di squadra. Una troppa imprecisione iniziale al tiro va volare subito facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.