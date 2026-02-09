Il Csi Arezzo saluta il suo Vescovo emerito Riccardo Fontana

Da lanazione.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Il Csi di Arezzo si stringe attorno al suo Vescovo emerito Riccardo Fontana, che oggi viene ricordato con affetto e gratitudine. La comunità locale si è riunita in chiesa per l’ultimo saluto, condividendo momenti di commozione e ricordi di un uomo che ha lasciato un segno importante nel territorio. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera sobria, con molti che hanno voluto rendere omaggio a una figura che ha dedicato gran parte della vita alla diocesi

Arezzo, 9 febbraio 2026 –  Il Csi Arezzo saluta il suo Vescovo emerito Riccardo Fontana.  Il CSI Arezzo saluta con profonda commozione il suo Vescovo emerito Mons. Riccardo Fontana, un Pastore vicino ai colori arancioblu, alla nostra proposta educativa e sportiva. «Un Vescovo che ha compreso il valore dello sport come strumento di crescita, formazione e aggregazione. Dopo i primi momenti di naturale confronto, abbiamo ritrovato insieme un cammino condiviso, chiaro e sincero: uno sport al servizio delle persone, contro ogni ambiguità, per una Chiesa sempre più vicina al popolo. Mons. Fontana è stato un Pastore diretto, senza doppi giochi: bianco o nero, mai nell’incertezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il csi arezzo saluta il suo vescovo emerito riccardo fontana

© Lanazione.it - Il Csi Arezzo saluta il suo Vescovo emerito Riccardo Fontana

Approfondimenti su Csi Arezzo

Arezzo: è morto Riccardo Fontana, vescovo emerito. Ha guidato la diocesi per 13 anni

È morto Riccardo Fontana, il vescovo emerito di Arezzo.

Cortona, il cordoglio per la scomparsa del vescovo emerito Riccardo Fontana

La comunità di Cortona piange la perdita del vescovo emerito Riccardo Fontana, scomparso nelle scorse ore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Csi Arezzo

il csi arezzo salutaIl CSI Arezzo saluta il suo vescovo emerito Riccardo Fontana«Un Vescovo che ha compreso il valore dello sport come strumento di crescita, formazione e aggregazione» ... msn.com

il csi arezzo salutaI luoghi della Madonna del Conforto, la passeggiata con il CsiPer sabato 7 febbraio, dalle 15, il Csi di Arezzo con Il Cammino della Traslazione Asd presentano la passeggiata ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.