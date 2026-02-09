Il cordoglio del Comune di Arezzo per la scomparsa dell' arcivescovo Fontana

L’amministrazione comunale di Arezzo esprime il suo cordoglio per la morte di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo e vescovo emerito della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. La città piange la perdita di una figura di spicco, considerata un punto di riferimento per tanti cittadini e religiosi. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e le autorità locali, che ricordano il suo impegno e la sua presenza costante nella comunità.

L'amministrazione comunale di Arezzo, con una nota, ha espo profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo e vescovo emerito della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, figura di riferimento per la comunità aretina e per l'intero territorio.

