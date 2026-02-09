Il coraggio di Sofia e la grazia di Sara fanno volare l’Italia

Sofia, atleta italiana di discesa libera, ha conquistato il suo terzo podio olimpico in tre diverse edizioni. Nella gara di Astino, ha dimostrato tutto il suo coraggio, portando a casa un risultato che nessuno aveva mai fatto prima nella stessa disciplina. Con questa vittoria, la sportiva conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale.

IL COMMENTO. Sofia, da Astino, in discesa libera. Già oro a Pyeongchang 2018 e argento a Pechino 2022, è la prima a salire tre volte sul podio nella stessa disciplina in tre edizioni diverse dei Giochi. Sara, di Zanica, con il milanese Niccolò Macii ha portato i colori azzurri sul podio nel team event di pattinaggio di figura. Analizzare la sconfitta partendo dagli errori che abbiamo commesso, prima di aggrapparci agli eventi esterni e alla sfortuna. A Riccardo Ceccarelli – il mental coach di Jannik Sinner, intervenuto sabato scorso in collegamento alla Festa degli Oscar del tennis bergamasco, all’Auditorium di piazza della Libertà – sono bastate poche semplici parole per impartire una lezione fondamentale a chiunque pratichi sport a qualsiasi livello, ma anche a chiunque si trovi ad affrontare le piccole grandi sfide quotidiane della vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

L’Italia sta vivendo un inizio straordinario alle Olimpiadi Invernali del 2026.

Sofia Maffeis, atleta di ginnastica ritmica italiana, è protagonista del nuovo episodio di “One for All” su Volare, il canale tematico di Sportface TV.

