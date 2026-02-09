Il contrabbando delle sigarette armene comprate a pochi euro e rivendute al triplo video

Gli uomini della guardia di finanza hanno smantellato un giro di contrabbando di sigarette provenienti dall’Est Europa. Le sigarette, comprate a pochi euro nei paesi dell’Est, venivano rivendute in Francia e nel Regno Unito a prezzi molto più alti, fino a 12,50 euro in Francia e quasi 20 in Inghilterra. L’indagine ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte nel traffico, che sfruttavano il differenziale di prezzi tra i vari paesi per fare profitti illeciti.

Comprate a pochi euro e rivendute anche oltre il triplo. Sigarette acquistate nell'est Europa e poi rivendute di contrabbando in Francia e nel Regno Unito, dove un pacchetto di bionde può arrivare a costare Oltralpe sino a 12,50 euro, arrivando a toccare i 20 in Inghilterra (circa 17,80 sterline). Ad alimentare l'affare le Garni, prodotte in Armenia. Un affare che conoscono i finanzieri in servizio all'aeroporto di Fiumicino dove sono stati intercettati quattro passeggeri in possesso di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri. Nel corso dei controlli i militari del comando provinciale di Roma della guardia di finanza e il personale dell'ufficio Roma 2 dell'agenzia dogane e monopoli (Adm) hanno fermato due passeggeri provenienti da Atene e diretti a Parigi.

