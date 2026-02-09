Il Comune di Piacenza assume due funzionari tecnici domande entro il 25 febbraio
Il Comune di Piacenza apre le candidature per due posti di funzionario tecnico. La scadenza per presentare domanda è il 25 febbraio 2026 alle 23.59. Chi ha i requisiti può partecipare a un concorso pubblico per esami. Le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato, con un inquadramento nell’area dei funzionari di elevata qualificazione e una riserva di posti.
C’è tempo fino alle ore 23.59 del 25 febbraio 2026 per partecipare al concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Piacenza, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Funzionari Tecnici, con inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e riserva.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
