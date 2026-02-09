Il Comitato giudiziario Usa | Nessuna prova che la Russia abbia interferito nelle elezioni in Romania

Il Comitato giudiziario americano ha confermato che non ci sono prove di interferenze russe nelle ultime elezioni romene. La notizia arriva in un momento di tensioni tra Mosca e Occidente, ma i giudici statunitensi hanno chiarito che non ci sono elementi che collegano la Russia a eventuali manovre nel paese europeo. Intanto, sono tornate alla ribalta le accuse dell’organizzazione «The EU Censorship Files», che sostiene come l’Unione Europea abbia portato avanti una lunga campagna di censura su internet.

Si chiamano «The EU Censorship Files» e accusano l’Unione europea di aver condotto una campagna decennale volta a censurare internet. Il rapporto, redatto dal House Judiciary Committee del Congresso Usa (il Comitato giudiziario della Camera), controllato dai repubblicani, rappresenta una dura accusa nei confronti di Bruxelles, accusata di aver forzato le Big Tech (inclusa TikTok) a cambiare regole per conformarsi al controverso Digital Service Act, con conseguenze anche sugli utenti americani e sulla libertà di parole e di espressione. Un’accusa motivata politicamente da un organo vicino al presidente Trump? Il bue che dà del cornuto all’asino? Può essere, ma il contenuto di questi documenti dovrebbe comunque far riflettere gli utenti europei. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Comitato giudiziario Usa: “Nessuna prova che la Russia abbia interferito nelle elezioni in Romania” Approfondimenti su The EU Censorship Files Blackout a Berlino, guerra di rivendicazioni: si indaga su gruppo di estrema sinistra. “Nessuna prova che sia coinvolta la Russia” Un blackout a Berlino ha causato l’interruzione dell’energia a oltre 40mila famiglie, durato quasi una settimana. Il calendario delle elezioni del 2026, dagli Usa alla Russia Il 2026 si preannuncia come un anno importante per le elezioni in diversi Paesi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Anocracia: Donde Nacen las Guerras Civiles Ultime notizie su The EU Censorship Files Argomenti discussi: Venezuela: l’aggressione Usa indebolisce l’ordine internazionale; Pena di morte: ancora Usa e Iran; Intervista a Silvia Albano: Il governo Meloni usa i violenti per colpire il dissenso pacifico; Vogliono cancellare l'anomalia cubana. Se ci riuscissero il mondo sarebbe meno umano (Editoriale di Luciano Vasapollo). Usa: Comitato Camera valutera' mandati comparizione funzionari TrumpMILANO (MF-DJ)--Il Comitato Giudiziario della Camera degli Stati Uniti prendera' in considerazione, alla fine di questa settimana, i mandati di comparizione contro dodici funzionari e persone di ... milanofinanza.it Il giorno 2 febbraio 2026 si è formalmente costituito a Giovinazzo il Comitato per il NO al referendum sulla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario.L'obiettivo è... Leggi l'articolo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.