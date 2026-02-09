Andrea Pucci non salirà sul palco dell’Ariston questa sera. Dopo aver annunciato di essere stato scelto come co-conduttore della terza serata con Carlo Conti, l’attore ha deciso di rinunciare all’ultimo momento. La motivazione ufficiale non è ancora nota, ma la sua assenza lascia spazio a molte domande tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

N iente Sanremo per Andrea Pucci. L’attore comico, annunciato solo pochi giorni fa come co-conduttore della terza serata del Festival accanto a Carlo Conti, ha deciso di fare un passo indietro e di non partecipare. Sanremo, Carlo Conti annuncia: Andrea Pucci co-conduttore con Lillo. E scoppia la polemica X Leggi anche › Andrea Pucci operato alle coronarie dopo un malore: «Ho fatto il tagliando» Andrea Pucci, il perché del no a Sanremo. Una scelta personale, motivata dai tanti insulti e dal clima di odio scaturito dopo la conferma della sua partecipazione. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili» ha spiegato Pucci in una nota parlando di « un’onda mediatica negativa » che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il comico ha fatto un passo indietro, non sarà all'Ariston insieme a Carlo Conti

Approfondimenti su Sanremo AndreaPucci

Questa sera il palco dell’Ariston si anima con una serata dedicata alle cover e ai duetti.

Sono stati annunciati i vincitori di Sanremo Giovani, completando così il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sanremo 2026: Pucci non andrà all'Ariston

Ultime notizie su Sanremo AndreaPucci

Argomenti discussi: Bonolis torna con Taratata: Pucci via da Sanremo 2026? Ha fatto bene; Pucci e la rinuncia a Sanremo: cosa è successo e perché ha detto no al Festival; Ubaldo Pantani: Faccio il comico seriamente. Pier Silvio non ha gradito, ma la mia è una parodia; Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, i social in rivolta: Fascista, razzista e omofobo.

Pucci si è sentito minacciato? Ha fatto bene a ritirarsi da Sanremo 2026, è un ottimo comico. Taratata mi ha fatto tornare l’entusiasmo: così Paolo BonolisIl conduttore presenta il nuovo format musicale su Mediaset con duetti inediti e performance live di grandi artisti italiani ... ilfattoquotidiano.it

Andrea Pucci, chi è il comico che ha rinunciato alla co-conduzione del Festival di SanremoLeggi su Sky TG24 l'articolo Andrea Pucci, chi è il comico che ha rinunciato alla co-conduzione del Festival di Sanremo ... tg24.sky.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo tra insulti, minacce e polemiche Dopo insulti e minacce Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: ringrazia Carlo Conti e la Rai e lancia un appello a superare fascismo, omofobia e razzismo Leggi l’articolo completo al link nel primo facebook

Carlo Conti dovrà ora correre ai ripari per sostituirlo oltre a dover chiudere il quadro di ospiti e altri co-conduttori della kermesse x.com