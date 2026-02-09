Il comico Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo, lasciando molti sorpresi. La sua scelta arriva dopo le accuse di essere “fascista” e “omofobo” circolate sui social, che lo hanno coinvolto in una polemica accesa. Nel frattempo, i No Pucci festeggiano una vittoria simbolica, anche se la battaglia contro il comico sembra ormai perduta.

Tra accuse di fascismo, battute da villaggio turistico e libertà d’espressione brandita a giorni alterni, il caso Pucci racconta meglio di mille saggi le due Italie che non smettono mai di urlarsi addosso Io di questo Andrea Pucci non sapevo niente finché ho scoperto che è “fascista, omofobo, razzista” e in più fa il comico e riempie i teatri. Una combinazione rara. Come ormai saprete, dopo l’invito a Sanremo il paese è andato in tilt per due giorni – Pd, Codacons, giornali, gogna social, minacce alla famiglia. Alla fine i No-Pucci hanno vinto. Il Festival è salvo. “Un caso politico che prosegue”, leggo con una certa apprensione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il comico “fascista” rinuncia a Sanremo. I No Pucci vincono una battaglia persa

Approfondimenti su Sanremo Andrea Pucci

Andrea Pucci rinuncia a partecipare a Sanremo.

Questa mattina si è acceso un nuovo scontro intorno al Festival di Sanremo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo Andrea Pucci

Argomenti discussi: Pucci rinuncia a Sanremo: 'Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno'; Andrea Pucci dice addio a Sanremo 2026: Insulti inaccettabili alla mia famiglia; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: Il termine fascista non dovrebbe esistere più.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: «Il termine fascista non dovrebbe esistere più»Il comico annuncia il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival dopo l'ondata di polemiche e le accuse di omofobia ... vanityfair.it

Chi è Andrea Pucci, il comico nel mirino della sinistra che ha rinunciato a Sanremo. Il tabaccaio ganassa e l'origine del suo soprannomeAndrea Pucci ha rinunciato a Sanremo, al comico era stata offerta la co-conduzione da parte di Carlo Conti ma Pucci ha deciso di fare un passo indietro dopo le polemiche esplose sui social in seguito ... affaritaliani.it

Pucci rinuncia a Sanremo, troppi insulti e intimidazioni. Un comico che rifiuta un ingaggio per evitare la macchina del fango e della deligittinazione della sinistra bacchettona, intollerante, prepotente, è una sconfitta per la libertà italiana. E per la satira: a certe l facebook

Il caso Andrea Pucci: il comico ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del Festival di #Sanremo dopo gli insulti ricevuti sul web. Ed è bufera politica. #Tg1 Giancarla Rondinelli x.com