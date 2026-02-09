La Chiesa rivede il suo giudizio sul fagiolo. Un tempo considerato cibo da poveri, ora viene rivalutato come alimento degno di attenzione. La storia di questo legume, presente in Europa prima della scoperta dell’America, torna sotto i riflettori, dimostrando come anche i cibi più umili possano conquistare un nuovo rispetto.

Il fagiolo comune è una pianta annuale della famiglia delle Fabaceae (o Leguminose), genere Phaseolus, specie vulgaris, che è originaria del Messico e che da noi è stata importata dopo la scoperta dell’America. Esiste un automatismo di pensiero secondo il quale tutto quello che è stato importato dall’America dopo la sua scoperta non aveva equivalenti o simili, prima, in Europa. Non è così, non è sempre così. Un caso emblematico è proprio quello del fagiolo, consumato già dai popoli antichi nostrani come gli antichi Romani, sulle terre oggi italiane. Gli antichi Romani mangiavano fave (faba), ceci e cicerchie (cicer), piselli (pisum), lenticchie (lens o lentilla), lupini (lupinus), e il phaseolus locale, cioè la vigna unguiculata (il fagiolo dall’occhio). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il cibo «vile» riabilitato dalla Chiesa. Il fagiolo non è più alimento da plebei

Approfondimenti su Fagiolo Italia

Il crescione è una pianta aromatica nota per le sue qualità nutritive.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Nella chiesa di San Ciro abbiamo voluto condividere un messaggio che parla al cuore di tutti: “Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà” (Gv 6,22-29). Questa frase del Vangelo ci ric facebook

O sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale. Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre d'immensa grazia e di perenne gloria. Lieto trascorra il giorno in umiltà e fervore; la luce della fede non conosca tramont x.com