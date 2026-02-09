Il cibo vile riabilitato dalla Chiesa Il fagiolo non è più alimento da plebei

La Chiesa rivede il suo giudizio sul fagiolo. Un tempo considerato cibo da poveri, ora viene rivalutato come alimento degno di attenzione. La storia di questo legume, presente in Europa prima della scoperta dell’America, torna sotto i riflettori, dimostrando come anche i cibi più umili possano conquistare un nuovo rispetto.

Il fagiolo comune è una pianta annuale della famiglia delle Fabaceae (o Leguminose), genere Phaseolus, specie vulgaris, che è originaria del Messico e che da noi è stata importata dopo la scoperta dell’America. Esiste un automatismo di pensiero secondo il quale tutto quello che è stato importato dall’America dopo la sua scoperta non aveva equivalenti o simili, prima, in Europa. Non è così, non è sempre così. Un caso emblematico è proprio quello del fagiolo, consumato già dai popoli antichi nostrani come gli antichi Romani, sulle terre oggi italiane. Gli antichi Romani mangiavano fave (faba), ceci e cicerchie (cicer), piselli (pisum), lenticchie (lens o lentilla), lupini (lupinus), e il phaseolus locale, cioè la vigna unguiculata (il fagiolo dall’occhio). 🔗 Leggi su Laverita.info

