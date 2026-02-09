Il Centro Tecnico BM supera San Miniato nel finale | 72-66 al Palasport Estra

Il Centro Tecnico BM vince di misura contro San Miniato al Palasport Estra, superando gli avversari 72-66 negli ultimi minuti. Gli amaranto conquistano il quarto risultato positivo di fila, grazie a una buona prova di carattere e lucidità, e ora sono a quota 12 punti in classifica. La partita è stata un testa a testa fino alla fine, con il pubblico che ha visto un match intenso e combattuto.

Quarto successo consecutivo per gli amaranto, decisivi carattere e lucidità negli ultimi minuti Vittoria sofferta ma meritata per il Centro Tecnico BM Arezzo che, davanti al pubblico del Palasport Estra, supera Le Patrie Etrusca San Miniato con il punteggio di 72-66 e conquista il quarto successo consecutivo in campionato, salendo a quota 12 punti in classifica. Un risultato importante, arrivato al termine di una gara equilibrata e combattuta fino agli ultimi possessi, che permette agli amaranto di sfatare un tabù che durava da tempo. L'avvio di gara è contratto per la formazione di coach Fioravanti, poco fluida in attacco ma comunque capace di trovare un primo allungo sul 11-6 dopo sette minuti.

