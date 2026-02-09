Il centro di ricerca avanzato che curava i bambini farfalla è quasi fermo

Il centro di ricerca che si occupa dei “bambini farfalla” rischia di chiudere. Due anni fa lo Stato aveva salvato Holostem dalla fine, ma ora sembra che le speranze siano poche per chi soffre di epidermolisi bollosa. La struttura è praticamente ferma, e i pazienti aspettano ancora risposte concrete.

Due anni fa lo Stato salvò Holostem dalla chiusura, eppure oggi ci sono scarse prospettive per chi soffre di epidermolisi bollosa Negli ultimi due anni Holostem, uno dei centri di ricerca medica e farmacologica più all’avanguardia in Italia e in Europa, è stato parecchio in difficoltà. L’associazione Luca Coscioni parla di «paralisi», il fisico e divulgatore scientifico Enrico Bucci di «fallimento» dopo anni di risultati più che promettenti nel trattamento e nella ricerca di una cura per i cosiddetti “bambini farfalla”, le persone affette da epidermolisi bollosa, una grave e rara malattia che attacca la pelle. 🔗 Leggi su Ilpost.it

