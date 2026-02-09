Il caso Signorini il giudice Pertile | Corona deve essere denunciato al pm Non rispetta il divieto di usare i social

Milano, 9 febbraio 2026 - Fabrizio Corona si trova di nuovo nei guai. Il giudice Pertile ha ordinato di denunciarlo al pubblico ministero per aver violato il divieto di usare i social. Corona non ha rispettato le regole e ora rischia conseguenze legali.

MIlano, 9 febbraio 2026 - Nuovi guai per Fabrizio Corona. " Deve essere sin d'ora denunciato al Pubblico Ministero " per " mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ". Lo scrive il giudice del Tribunale civile di Milano, Roberto Pertile, sulla base di un altro ricorso di Alfonso Signorini, assistito dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, e facendo riferimento alle violazioni dell'ordinanza dello stesso magistrato del 26 gennaio scorso. Fabrizio Corona e Alfonso Signorini L’inchiesta di Milano è nata dalle accuse contro l’ex paparazzo al direttore e conduttore del “Grande Fratello“ Provvedimento di "inibitoria". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il giudice Roberto Pertile ha denunciato Fabrizio Corona al pubblico ministero.

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce, in seguito alle recenti vicende legate al caso Signorini.

Le prime parole di Alfonso Signorini su le accuse rivolte da Corona nel nuovo episodio di falsissimo

