Il caso Pucci per oscurare quello Petrecca? L’operazione di distrazione di massa e Alice nel Paese delle Meraviglie

La politica italiana si infiamma ancora una volta. Dopo le polemiche sul caso Pucci, molti si chiedono se si voglia usare questa vicenda per distrarre l’opinione pubblica da altri temi più delicati, come quello di Petrecca. Intanto, nel caos di un Paese che sembra uscito da

Chissà se un Bianconiglio insegue Giorgia Meloni. Lei che cerca di fuggire: non c’è tempo. Nel Paese delle Meraviglie accade di tutto ma non c’è tempo per pensarci. Meglio distrarsi con la Lepre Marzolina. E chissà che così non si riesca a distrarre anche gli abitanti del Paese dal ‘caso Paolo Petrecca’, il direttore di Rai Sport che si è autopromosso a commentatore della serata inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Lo ha fatto d’imperio e, visti i risultati, senza preparazione. Un Re di Cuori che balbetta e si rifugia nel cerimoniale. Sicuro che la sua performance sarebbe andata liscia, dall’alto di quella convinzione quasi infantile, ‘ io sono in grado di dimostrare il mio valore’, ha collezionato mille figuracce in tre ore ed è oggi, con ogni probabilità, un uomo diverso da venerdì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

