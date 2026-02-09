Il carnevale a Marina Da Sanremo a Grease La musica protagonista

Marina di Ravenna si è animata ieri pomeriggio con il suo tradizionale carnevale. Nonostante il cielo coperto, diverse persone hanno preso le strade per divertirsi tra carri colorati e musica dal vivo. La gente si è lasciata coinvolgere dall’atmosfera festosa, ricordando le celebrazioni di Sanremo e le note di Grease che sono risuonate lungo il lungomare. La giornata ha mostrato come questa festa riesca ancora a unire grandi e piccini, portando allegria sotto le nuvole.

Cielo coperto con qualche sprazzo di sole, ma Marina di Ravenna ieri pomeriggio era tutt'altro che grigia. A colorarla ci ha pensato la festa in maschera del 'Carnevale dei ragazzi', organizzata dall'Arcidiocesi, che ha portato sul lido otto carri mascherati, i figuranti delle nove parrocchie in gara, ma soprattutto ha attirato tantissime famiglie, giovani, adulti e curiosi. Il secondo e ultimo appuntamento del Carnevale dei ragazzi sarà invece domenica 15 febbraio a Ravenna, nella tradizionale cornice di via di Roma, con proclamazione finale del carro vincitore. La festa in maschera si è aperta col saluto dell'arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, poi un'esibizione della scuola di ballo Malpassi con i suoi sciucaren, accompagnata dal gruppo folk italiano 'alla Casadei'.

