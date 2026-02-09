Il Carnevale a Bergamo | ecco tutto quello che c’è da fare

Il Carnevale di Bergamo torna dal 13 al 22 febbraio con tanti eventi e attività per tutte le età. La città si prepara a vivere una settimana ricca di giochi, sfilate e momenti di festa, tra i Giochi Carnevalimpici e altre iniziative. Le strade si riempiranno di maschere, colori e allegria, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di divertirsi e condividere la tradizione.

GLI APPUNTAMENTI. Tutto il programma dal 13 al 22 febbraio a Bergamo: i Giochi Carnevalimpici e la ricca programmazione. I Giochi Carnevalimpici sono il momento clou del calendario: una grande festa di strada, domenica 15 febbraio, tra Piazza Dante e Palazzo della Libertà, voluta dall’Amministrazione comunale, con l’organizzazione della rete Family Friendly. Il centro cittadino diventa protagonista con tante proposte, ispirate alle Olimpiadi Invernali: su uno sfondo di neve e alte montagne fanno da sfondo a tante postazioni animate da laboratori, spettacoli e momenti di animazione. Altro luogo di attrazione è Piazzale degli Alpini, animato per tre giorni consecutivi da laboratori e truccabimbi Festa di piazza (per tutti) dalle ore 10. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il Carnevale a Bergamo: ecco tutto quello che c’è da fare Approfondimenti su Carnevale Bergamo Referendum sulla giustizia: ecco tutto quello che c'è da sapere Il referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi sulla riforma costituzionale in materia. Cambiano le soglie Isee per ottenere il bonus bollette: ecco tutto quello che c’è da sapere Le soglie Isee per il bonus bollette cambiano di nuovo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carnevale Bergamo Argomenti discussi: Prime feste e sfilate di Carnevale in Bergamasca: dove si svolgono; Carnevale a Bergamo 2026, torna la sfilata di mezza Quaresima; Guida agli eventi del weekend (30 gennaio – 1° febbraio); Eventi Domenica 8 Febbraio 2026 Provincia di Bergamo. Il Carnevale a Bergamo: ecco tutto quello che c’è da fareGLI APPUNTAMENTI. Tutto il programma dal 13 al 22 febbraio a Bergamo: i Giochi Carnevalimpici e la ricca programmazione. Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura continua l’impegno nel realizzare ... ecodibergamo.it Giochi olimpici, feste in musica e spettacoli: il Carnevale a Bergamo per grandi e picciniIl programma dal 13 al 22 febbraio prevede sfilate, spettacoli teatrali, laboratori e visite guidate nei luoghi più iconici di Bergamo ... bergamonews.it SABATO 14 FEBBRAIO - SERIATE BG IL CARNEVALE DANCE DI BERGAMO Ingresso DONNA GRATUITO entro le 23.00 IL super carnevale SHOW con : Mascotte a tema Cosplayer Super Heroes Dancer cosplay Sparacoriandoli ! Maxi go facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.