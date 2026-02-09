Il Canto di Ambrosia accende la magia al Dinner Show di Ca' Vendramin Calergi | VIDEO

Nel cuore di un palazzo veneziano che si riflette sulle acque del Canal Grande, dove i velluti barocchi custodiscono i segreti dei secoli, prende vita un’esperienza che conduce oltre i confini del reale. Nelle magnifiche sale di Ca’ Vendramin Calergi ha debuttato Il Canto di Ambrosia, Official Dinner Show del Carnevale di Venezia 2026 “Olympus – Alle origini del gioco”. Non una semplice cena-spettacolo, ma quasi un rito che intreccia mito, seduzione e stupore, invitando il pubblico a immergersi in una dimensione sospesa nel tempo, sulle orme degli dèi, custodi di desideri eterni. In questa Olimpia barocca, la sacralità del mito greco si fonde con i fasti della Venezia settecentesca, trasformando la serata in un raffinato gioco di sfide valorose e prove epiche.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Ca Vendramin Calergi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ca Vendramin Calergi

Argomenti discussi: Official Dinner Show 2026 – Il Canto di Ambrosia; Il Canto di Ambrosia: il mito invade Ca’ Vendramin Calergi per il Carnevale di Venezia 2026; Al via il dinner show del Carnevale di Venezia 'Il Canto di Ambrosia'; Il mito torna a cantare. Al via il dinner show del Carnevale di Venezia 2026 Il Canto di Ambrosia.

Al via il dinner show del Carnevale di Venezia 'Il Canto di Ambrosia'Nel cuore di Venezia, prende vita sabato 7 febbraio, nelle antiche sale di Ca' Vendramin Calergi, Il Canto di Ambrosia, l'Official Dinner Show del Carnevale di Venezia 2026 Olympus - Alle origini del ... ansa.it

Venice Cabaret Events #events #venice #dinnershow #spettacolo #show facebook