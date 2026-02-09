Il cane le salta addosso Reymy ingoia per sbaglia un cucchiaio di 17 cm e finisce in ospedale
Una donna belga di 28 anni è finita in ospedale dopo aver ingoiato un cucchiaio lungo 17 centimetri. Mentre stava mangiando uno yogurt, il suo cane le è saltato addosso, facendole inghiottire accidentalmente il cucchiaio. Ora è in osservazione, ma fortunatamente non ci sono gravi conseguenze.
Una 28enne belga ha inghiottito un cucchiaio lungo 17 cm quando il suo cane le è saltato sulle gambe mentre mangiava uno yogurt. L'utensile è stato rimosso solo due giorni dopo con una gastroscopia.🔗 Leggi su Fanpage.it
